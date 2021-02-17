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80 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 80 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 80 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, V.B.'den (80) haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. VEve giren ekipler, V.B.'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede V.B.'nin hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. V.B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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