800 metrelik haberleşme kablosunu çalan bir kişi yakalandı

Kayseri'de, 800 metrelik haberleşme kablosunu çalan bir kişi yakalanırken, firarda olan bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Keşlik, Kale ve Doğanlı Mahalleleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çeşitli tarihlerde toplam 800 metrelik haberleşme kablosu çalındı.

Yaşanan olay sonrasında Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalarda, olayın şüphelileri S.G. ve F.K., Develi ilçesi yol ayrımında 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada S.G.'nin kullandığı araç çamura saplanırken, sürücü yakalandı. Zanlılardan F.K. ise olay yerinden kaçtı.

Zanlı S.G.'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 200 kilo telefon kablosu ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda zanlıların 4 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları belirlenirken, S.G. hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.