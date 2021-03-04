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“81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı Kayseri'ye teslim edildi

18 Mart 2021 Şehitler Günü nedeniyle askerleri, şehitleri ve gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği’nde buluşturulması amacıyla “81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı Kayseri’ye teslim edildi.

18 Mart 2021 Şehitler Günü nedeniyle askerleri, şehitleri ve gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'nde buluşturulması amacıyla “81 Genç 81 Bayrak” etkinliği ile Türk Bayrağı Kayseri'ye teslim edildi.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayrak teslimi gerçekleştirecek gençler ve basın mensupları katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından gerçekleşen törende Türk Bayrağı'nı Sivas ilini temsilen getiren Yusuf Ziya Koçak, Kayseri ilini temsil eden Kübra Şahan'a teslim etti. Programın ardından Sivas'tan getirilen hediye, Vali Günaydın tarafından Kübra Şahan'a takdim edildi.

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