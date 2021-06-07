82 yaşındaki kronik hasta kadın ‘Spinal Anestezi' ile sağlığına kavuştu

Kayseri'de şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan 82 yaşındaki Durdu Şahin, Özel Dünyam Hastanesi'nde ‘Spinal Anestezi' yolu ile yapılan safra kesesi ameliyatı ile sorunsuz bir şekilde sağlığına kavuştu.

Spinal anestezide ameliyatın hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Mutlu, “Yaşı ileri ve ek hastalığı olan vakalarda genel anestezi altında safra kesesi ameliyatı yapmak oldukça risklidir. Çünkü hasta ameliyattan sonra yoğun bakımda kalabilir, uzunca bir müddet akciğer sorunları yaşayıp makinada kalabilir. Onun için bu tip riskli vakalarda kısa süreceğine inandığımız safra kesesi ameliyatlarını Spinal anestezi ile alarak, hızlı bir şekilde ameliyatını yapıyoruz. Ertesi günde taburcu ediyoruz. Bu hastanede en son yaptığım vaka ile benim toplamda 10. Vakam oldu. 82 yaşında bir bayan hastaydı. Birçok ek hastalıkları vardı. Yani kalp, şeker, tansiyon ve akciğer hastalığı vardı. Ancak safra kesesini de bir şekilde ameliyat etmek zorundaydık. Çünkü safra kesesinde çok ciddi sıkıntısı vardı. İntiroplabnal apsesi vardı. Ameliyata hızlı bir şekilde girdik. Hasta ile konuşarak, safra kesesi ameliyatını yaptık. Hastamızı başarıyla taburcu ettik” dedi.

Fatih Mutlu, kronik rahatsızlıkları olan hastalarda spinal anestezi yönteminin büyük faydası olacağına inandığını söyleyerek, “Spinal anestezi bir iğne ile o seviyenin alt tarafını uyuşturmak manasına geliyor. Ancak bazı hastalarda yüksek Spinal anestezi yapılarak, yapılan seviyenin daha üzerine çıkılarak ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Safra kesesi ameliyatı da bunlardan bir tanesidir. Spinal anesteziye karar vermemiz için öncelikle hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Anestezi kararını beraber vermemiz lazım. Bu tip riskli vakalarda genel anestezinin oluşturacağı sorunlar çok fazla olduğu için Spinal anestezi yapmanın çok büyük fayda olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.