83 Yaşındaki Nazmiye Nine Şifayı Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde buldu

Yere basamaz halde gelen Nazmiye Ercan Hastanede yapılan başarılı operasyon sonrası yürüyerek hastaneden çıktı.

Develi'de oturan ve bir çok hastane gezen 83 yaşındaki Nazmiye Ercan en son çare olarak Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Op. Dr. Enes Uluyardımcı' ya başvurdu. Kendisini muayene eden ve tetkiklerini yapan Dr. Uluyardımcı dizde kırık ve 10 yıl önce takılan protezde de çökme olduğunu tespit etti. Hızlı bir şekilde ön hazırlıkları tamamlanan Nazmiye Ercan'ın operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Ameliyatı gerçekleştiren Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enes Uluyardımcı, yaptıkları incelemelerde Nazmiye Ercan'ın dizlerinde deformitenin başladığını belirterek, " Hastamız 83 yaşında Nazmiye Hanım sağ dizinden 10 yıl önce diz protezi dediğimiz bir ameliyat geçirmiştir. Daha sonra enfeksiyon nedeniyle tekrar bir ameliyat daha geçiriyor. Devamında tam olarak bilmediğimiz bir zamanda dizindeki protezde bir çökme ve kemikte de bir kırık oluşuyor. Hastamız yere basamaz hale geliyor. Teyzemizin durumu biraz ilerlemiş durumda olup tekrar ameliyat olması gerekiyordu. İlk ameliyata göre daha büyük bir ameliyat gerektiriyordu. Yaşı da ileri olduğu için sonrasında yoğun bakım hizmetleri de gerekmekteydi. Burada anestezi doktorumuz da hastamızla hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası çok ilgilendi. Ameliyat başarılı bir şekilde geçti.

Teyzemiz öncesinde yürüyemiyordu. Her bastığında şiddetli ağrısı oluyordu. Dizi de eğri durumdaydı. Ameliyattan sonra Şu an üzerine basıp yürüyebiliyor ve ağrıları azaldı. Dizini ameliyattan önce 30 derece kadar bükülebiliyordu. Şu an 90 derece üzerinde bükebiliyor.

Hastanemizde ortopedi ameliyatları kapsamında hemen hemen birçok ameliyatı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Gerek protez ameliyatları gerek kırık ameliyatları.

Bunun dışında burası bir kayak merkezi. Sonuçta Erciyes'te kayak kazası çok oluyor. Özellikle çapraz bağ kopmaları kırıklar bağ yaralanmaları sıklıkla olmakta. Bunlar içinde kapalı ameliyatlar yapmaktayız. Spor cerrahisi adı altında artroskopik ameliyatlar. Bununla ilgili yeni bir cihazımız geldi Bu cihazın tüm donanımları var. Ameliyat masasında kayıt bile alabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz kapalı ameliyatları burada yapabiliyoruz” dedi.

Nazmiye nine ise “ Ben buralıyım. Ağrılarım çoktu. Hiç yürüyemiyordum. 10 adım atıp oturuyordum. 10 sene oldu. 10 senedir çekiyordum. Doktorum ben seni ameliyat ederim dedi. Cesaret etti. Beni ameliyat etti. Çok şükür Allah'ıma. Daha iyi oldum iyileştim. Tüm yetkililerden, hepinizden Allah razı olsun” dedi.