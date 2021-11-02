9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başlıyor

Kayseri Altın Çınar Film Festivali” 3 Kasım'da Erciyes Kültür Merkezi'nde kapılarını aralayacak.

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film Yarışmaları'nda finale kalan ve gösterim seçkisine giren toplamda 36 film izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival boyunca usta isimlerle söyleşi, panel ve atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlik de gerçekleştirilecek. Festivalde kapsamında, 3 Kasım Çarşamba günü 13.00-17.00 saatlerinde Erciyes Kültür Merkezi Bordo Salon'da Akademisyen-Yönetmen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin ile Belgesel Yapım Atölyesi ve 17.30-19.00 saatlerinde Yönetmen-Oyuncu Rıza Sönmez ile “Sinemada Yeni Arayışlar” söyleşisi, 4 Kasım Perşembe günü 13.15-14.45 saatlerinde Erciyes Kültür Merkezi Mavi Salon'da Yönetmen-Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile “Sinemada Yönetmenlik” söyleşisi, 15.00-16.30 saatlerinde ise Oyuncu Ece Özdikici ile 'Kamera Önü Oyunculuk' üzerine söyleşi, 5 Kasım Cuma günü 13.30-18.30 saatlerinde Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde Görüntü Yönetmeni Turhan Yavuz ile Kamera ve Işık Atölyesi, 10.00-12.00 saatlerinde Erciyes Kültür Merkezi Mor Salon'da Akademisyen-Yönetmen Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi ile “Hafıza-Ötesi(Post-Memory) Aktarımlarda Belgesel ve Kurmaca Anlatının Kullanımı” konulu söyleşi, 14.00-16.00 saatlerinde ise Mavi Salon'da Yönetmen-Senarist Raşit Çelikezer ile Senaryo Atölyesi düzenlenecek.

6 Kasım Cumartesi günü ise 14.00'da başlayacak olan ödül töreni ve konser ile festivalin bu yılki takvimi son bulacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler festivalin internet sitesi kayserifilmfestivali.org ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.