9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali jürileri belirlendi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Anadolu Sinemacılar Derneği ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde 03-06 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan '9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi.

Kısa film jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Raşit Çelikezer üstlendi. Ülkenin her yerinden yüzlerce eserin katıldığı yarışmada kısa film dalında Ece Özdikici (Oyuncu), Rıza Sönmez (Oyuncu-Yönetmen), Umut Eğitimci (Yapımcı) ve Sinan Sertel (Yönetmen) de jüri üyesi olarak yer alacaklar. Belgesel film dalında ise jüri başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin (Akademisyen-Yönetmen) üstlendi. Jüri üyesi olarak ise Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi (Akademisyen-Yönetmen), Öğr. Gör. Hacı Mehmet Duranoğlu (Akademisyen-Yönetmen), Dr. Öğr. Üyesi Meliha Elif Demoğlu (Akademisyen-Yönetmen) ve Öğr. Gör. Tayfun Belet (Akademisyen-Yönetmen) yer alıyor.

Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı amaçlayan, ulusalda ise kısa ve belgesel film yarışmaları ile sinema sanatı ve genç sinemacıları desteklemeyi hedefleyen festival, bu yıl 03-06 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival kapsamında yan etkinlik olarak söyleşi, panel ve atölye çalışmaları düzenlenecek.