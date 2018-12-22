9 yaşındaki görme engelli çocuk şifayı Kayseri'de buldu

Romanya Focsani'de yaşayan ve 2 yaşından beri bir gözü görmeyen 9 yaşındaki Andrei Bouzard aradığı şifayı Kayseri'de buldu.

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre 2 yaşında gözüne bıçak batması sonrası gözünde ciddi sorunlar nedeniyle görme sıkıntısı çeken Andrei Bouzard'ın sağ gözünde 7 yıldır sorun olduğu belirlendi. Gözleri kapandığı için Romanya ve Avrupa'da gitmediği doktor kalmayan hastaya yapılacak bir şey olmadığı ve hayatına bu şekilde devam etmesi söylenen Bouzard'ın ailesi Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'a ulaştı.

Prof. Dr. Özkırış, Bouzard'ın tedavisine dair şu bilgileri verdi:

“Hastamızın gözüne bıçak batması sonrası görme kaybı, göz içinde kanama, yapışıklık, katarakt ve göz tansiyonu gibi sorunlar vardı, genel anestezi altında ameliyata alındı. Gözüne yaptığımız operasyon sırasında tek bir seansta gözdeki dört ayrı soruna müdahale etmiş olduk. Gözdeki yapışıklıkları açtık. Katarakt ameliyatı yaptık. Göz arkası ameliyatlarını gerçekleştirdik. Göz içindeki mevcut kanamaları vitrektomi ameliyatları ile temizledik. Operasyon yaklaşık bir saat sürdü. Hastamız, artık sağlıklı bir şekilde görüyor ve mutlu bir şekilde ülkesi Romanya'ya döndü.''

Gözündeki sorunlardan kurtularak sağlığına kavuşan Bouzard ailesi, Prof. Dr. Abdullah Özkırış ve Doktoröz Göz ve Cerrahi hastanesi yetkililerine teşekkür etti.