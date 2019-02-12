9.Geleneksel Hacılar Erciyes kış tırmanışı tamamlandı

Geleneksel Hacılar Erciyes Kış Tırmanışı tamamlandı.

9 Şubat 2019 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde toplanan kampçılar saat 13.45'te Çoban İnine hareket etti. Saat 15.00'da Çoban İni mevkiine ulaşan Dağcılar kamp kurarak 10 Şubat Pazar günü saat 03.00'da zirveye hareket etti. Şeytan Deresi mevkiinden zirveye hareket eden dağcılar saat 09.30'da zirveye ulaştı.

9. Geleneksel Hacılar Erciyes Kış Tırmanışını başarıyla tamamlayan Dağcılar Erciyes Kamp Eğitim Merkezi önünden memleketlerine uğurlandılar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Tırmanışa katılan tüm dağcıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.