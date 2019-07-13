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Abdennour ile Yasir'den başarı sözü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transfleri Aymen Abdennour ve Karahan Yasir Subaşı resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk antrenmanlarına çıktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transfleri Aymen Abdennour ve Karahan Yasir Subaşı resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk antrenmanlarına çıktı.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılarda dün sözleşmeye imzalayan iki yeni oyuncu ardından takımla ilk antrenmanlarına çıktı.


İspanyol ekibi Valencia transfer edilen Tunuslu savuna oyuncusu Aymen Abdennour ile Fenerbahçe'den bonservisi ile kadroya dahil edilen Karahan Yasir Subaşı resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

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