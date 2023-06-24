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Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, geride kalan sezon 20 maç yönetti.


Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig'de 19 maçta, TFF 1. Lig'de ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 19 maç ve TFF 1. Lig Play-Off final maçında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 7 maçta VAR Hakemi olarak 3 maçta AVAR Hakemi görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta VAR, 1 maçta ise VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 19 maçın 12'sini ev sahibi takımlar kazanırken, 5 maçı deplasman takımı kazandı. 2 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 5 kez kırmızı kart, 74 kez ise sarı kart gösterdi.


Bitigen'in 2022-2023 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları ise şöyle:


Trabzonspor 1-0 Hatayspor


Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor


Galatasaray 2-1 Konyaspor


Hatayspor 1-0 Alanyaspor


Trabzonspor 1-0 Sivasspor


Antalyaspor 4-2 Karagümrük


Galatasaray 2-1 İstanbulspor


Gaziantep FK 1- 1 Başakşehir


Konyaspor 1-2 Beşiktaş


Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe


İstanbulspor 2-1 Alanyaspor


Beşiktaş 0-0 Antalyaspor


Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor


Başakşehir 1-0 Ankaragücü


Karagümrük 1-2 Fenerbahçe


Alanyaspor 1-4 Galatasaray


Antalyaspor 1-2 Sivasspor


Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor


Galatasaray 3-0 Fenerbahçe


Pendikspor 2-1 Bodrumspor (TFF 1.Lig Play-Off Final)

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