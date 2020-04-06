Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.

Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.

Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlar:

HAKEM

Denizlispor 2-0 Galatasaray

Ç.Rizespor 0-0 Göztepe

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği

Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor

Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Kasımpaşa 3-4 Gaziantep

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor

M.Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)

VAR

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Galatasaray 0-1 M.Başakşehir

Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Göztepe 0-3 M.Başakşehir

Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)

M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)

Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)

Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa)