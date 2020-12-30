Abdulkadir Bitigen, FIFA Kokartını taktı

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Kayseri'nin gururu oldu.

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Kurul üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak olan hakemler katıldı.

Hem geçen sezon hem de bu sezon başarılı maçlar yöneten Abdulkadir Bitigen TFF ve MHK tarafından geçtiğimiz günlerde FIFA Hakemleri adayları arasında gösterildi ve bugün ise 2021 yılında FIFA kokartı taktı. Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından takdim edildi. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu gönderildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir törende yaptığı konuşmada hakemleri tebrik ederek, "Çok önemli bir göreve seçildiniz. Türkiye'mizi Avrupa'da temsil edeceksiniz. Türk hakemliğinin başarısı Avrupa'da da takdir ediliyor. Elit hakem sayımızı artırmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı ile çalışmalar yapıyoruz. Sizlerden Avrupa'da daha da yükselmenizi bekliyoruz. Bütün hakemlerimize liglerimizde ve Avrupa'da başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.