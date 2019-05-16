Abdulkadir Bitigen yarı final maçını yönetecek

Lig Play-Off yarı final maçında düdük çalacak.

TFF 2.Lig Play-Off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrükspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde son haftalardaki başarılı yönetimi ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen'e görev gelmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrükspor olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar ve Eskeşhir Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Kağan Bingül yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kayseri Bölgesinden B Klasman Hakemi Alim Kandemir.

Yarın Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinden oynanacak olan Play-Off yarı final ilk karşılaşması saat 16.30'da başlayacak.