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Abdulkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen 10.

haftanın açılış maçında düdük çalacak.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda geride kalan 9.hafta sonunda 4 maçta görev yapan Abdulkadir Bitigen'in beşinci maçına çıkacak. Bitigen bu sezon Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ikinci maçını yönetecek.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada haftanın açılış karşılaşmasını Kayseri Bölgesi Hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in bu kritik karşılaşmada yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.. Bitigen'in düdük çalacağı Galatasaray-Çaykur Rizerspor maçında VAR Hakemi Ali Şansalan olurken AVAR Hakemi ise Serkan Olguncan yapacak.

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