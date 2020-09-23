Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen'e görev.

Süper Ligin 3.haftasında 27 Eylül 2020 Pazar günü Konya'da oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş A.Ş maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bitigen'in bu zorlu müsabakada yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi Sarper Barış Saka.

Abdulkadir Bitigen ligin 1.haftasında oynanacak Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor maçında görev yapmıştı.