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Abdulkadir Bitigen'e ilk kez görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.

haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında düdük çalacak.


Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.


Abdulkadit Bitigen'in bu sezon görev yaptığı maçlar;


Çaykur Rizespor 2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM


Gazişehir Gaziantepspor 1-1 İstanbulspor - HAKEM


ÇAykur Rizespor 0-0 B.B.Erzurumspor - 4.HAKEM


Akhisarspor 1-1 D.G.Sivasspor - 4.HAKEM


Antalyaspor 2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM


Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor - 4.HAKEM


Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM


Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor - HAKEM


Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor - 4.HAKEM


D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor - 4.HAKEM


BB.Erzurumspor 2-1 Göztepe - 4.HAKEM


Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM


Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM


Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM


Gençlerbirliği 2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM


Bursaspor 1-1 Malatyaspor - 4.HAKEM


Bursaspor 1-1 Fenerbahçe - 4.HAKEM


Beşiktaş 1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM


Akhisarspor 0-3 MEdipol Başakşehir - 4.HAKEM


Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM


ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM


Trabzonspor 0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM


MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa - AVAR


Galatarasay 4-1 Boluspor - 4.HAKEM (ZTK)


Yeni Amasyaspor 2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK)


MKE Ankaragücü 1-0 Tokat Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK)


Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük - HAKEM (ZTK)


Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor - HAKEM (ZTK)


Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK)


Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR

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