İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Abdulkadir Bitigen'e kritik maç

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Pazar günü Ankara’da oynanacak olan Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı.

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Pazar günü Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor maçına atandı.


Spor Toto 1.Ligde 32.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor arasında Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumunda saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Yakup Özhan. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon Spor Toto 1.Ligde üçüncü maçına çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.