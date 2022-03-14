İhlas Haber Ajansı

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Abdulkadir Parmak ilk golünü attı

Kayserispor’un Konyaspor’a 3-2 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın ilk golünü Abdulkadir Parmak kaydetti.

Kayserispor'un Konyaspor'a 3-2 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın ilk golünü Abdulkadir Parmak kaydetti.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor'da, karşılaşmanın 6. dakikasında skoru 1-0'a getirirken, ağları havalandıran Abdulkadir Parmak bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Devre arasında kiralık olarak Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.


Sahaya ilk 11'de çıkan ve 69 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak yerini İlhan Parlak'a bıraktı.

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