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Abdullah Avcı: “Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti”

Medipol Başakşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İM Kayserispor beraberliğinin ardından, “Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti” dedi.


Spor Toto Süper Lig''in 26. haftasında Medipol Başakşakşehir, deplasmanda İM Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Son haftalarda çıkış yapan bir takımdı. Kayserispor'a çalıştık. Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. 56 kere rakibin ceza sahasına girdik. Yüzde 72 ile top oynadık. 15 korner attık ve 37 orta yaptık. 34 şutun 24'ü organizasyon ile yapılmış. Beni mutlu eden oyunun sonuna kadar oyun organizasyonuna sahip kalıp oyun gücü gösterisi yaptı takım. Bugünkü oyun gücü beni son derece mutlu etti. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Milli takım haftası başlıyor. Şenol hocaya başarılar diliyorum. 4 oyuncu verdik milli takıma. Bugün kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

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