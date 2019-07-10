İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

Abdullah Gül Üniversitesi bu yıl ikinci mezunlarını, 11.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılacağı törenle verecek.


Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl ikinci mezunlarını verecek. AGÜ'nün, 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Devlet üniversiteleri arasında Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan AGÜ'nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü'nde yapılacak.


Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında ilk 200'de yer alan AGÜ'de, bu yıl 7 lisans ve 4 lisansüstü bölümden yaklaşık 150 öğrenci mezun olacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene aralarında veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.