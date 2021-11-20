Abdullah Gürbüz, Kayseri Yolspor'da

Kayseri Yolspor, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen Abdullah Gürbüz'ü transfer etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna iki isim kattı. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Kayseri Yolspor yaptığı iki transfer ile gücüne güç kattı. Turuncu siyahlılar Kayserispor alt yapısından yetişen be profesyonel olan 2000 doğumlu sağ bek Abdullah Gürbüz'ü kadrosuna kattı.

Lisansı çıkartılan 21 yaşındaki oyuncu ilk maçına ise yarın çıkacak.