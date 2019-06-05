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Abdullah Toprak Kayseri'nin gururu oldu

Greko Romen Güreş Avrupa Şampiyonu olan Abdullah Toprak, Kayseri’nin gururu oldu.

Greko Romen Güreş Avrupa Şampiyonu olan Abdullah Toprak, Kayseri'nin gururu oldu.


Bu yıl İspanya'da gerçekleştirilen Genç Erkekler Greko Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda finalde Gürcü rakibini 8-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Abdullah Toprak, Kayseri'nin gururu oldu.


Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Abdullah Toprak ve antrenörünü tebrik etti. Başkan Hüseyin Akay, “Kayseri Şekerspor Güreş takımının altyapısında yetişen 17 yaşındaki güreşçimiz Abdullah Toprak, Şampiyon olmuştur. Emeği geçenleri kutluyorum. Bu vesile Kayseri Şekerspor güreş takımının yetiştirdiği şampiyonları ayartan ve sonrasında sıradan güreşçiler haline gelmelerine sebep olanlara da bu olaydan ders çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Biz altyapıdan; Bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı söyletecek Şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz” mesajı yayınladı.

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