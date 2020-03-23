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Abdurrahim Albayrak ve eşine geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; “Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Galatasaray camiasına ve Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz.”

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