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Abidin Deringöl hakka uğurlandı

Develi Belediyesi meclis üyesi Hamdullah Deringöl’ün amcası Abidin Deringöl hakka uğurlandı.

Develi Belediyesi meclis üyesi Hamdullah Deringöl'ün amcası Abidin Deringöl hakka uğurlandı.


Deringöl ailesi, yakınları ve sevenleri bugün öğle namazının ardından Sindelhöyük Mahallesi Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına ve defnetmeye katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar derin üzüntü duyduğunu belirterek “ Abidin abiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim kendisine rahmet geride bıraktığı yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin. Tüm Deringöl aile fertlerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum” dedi.

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