İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan kurtlar yerleşim yerine yaklaştı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde aç kalan kurtların yerleşim yerinin yakınına kadar inmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aç kalan kurtların yerleşim yerinin yakınına kadar inmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.



İlçeye bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kalan kurtlar mahallenin yakınına kadar indi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen kurtlar, bir süre etrafı gözlerken daha sonra gözden kayboldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, vatandaşlar da yetkililerden kurtlara yem verilmesini istedi.

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