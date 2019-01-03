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Aç ve donmak üzere olan yavru köpekler hayvan barınağına yerleştirildi

Kayseri’de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.

Kayseri'de aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri belediye ekiplerince hayvan barınağına yerleştirildi.


Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yavru köpek ve annesinin donma tehlikesi geçirdiğinin ihbar edilmesi sonrasında Develi Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu bölgeye geldi. Aç ve donmak üzere olan 5 yavru köpek ve anneleri ekipler tarafından araca konularak Develi Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.


Barınakta bakımları yapılan yavru köpekler koruma altına alındı.

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