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Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi

Kayseri’de gündüz vakti beyaz çarşafları üstlerine geçirerek hayalet kılığına giren iki genç kız, yolda yürürken önlerini göremeyince park halindeki bir araca ve çöp kutusuna çarptı.

Kayseri'de gündüz vakti beyaz çarşafları üstlerine geçirerek hayalet kılığına giren iki genç kız, yolda yürürken önlerini göremeyince park halindeki bir araca ve çöp kutusuna çarptı. Gençlerin sağa sola çarptığını görenler kahkahaya boğuldu.


Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki genç kız, gündüz vakti üstlerine geçirdikleri beyaz çarşaf ile hayalet kılığına girerek yolda yürümeye çalıştı. Çarşaflar nedeniyle önlerini göremeyen gençler, park halindeki bir araca ve yolun kenarında bulunan bir çöp kutusuna çarptı. 'Acemi hayaletler' yorumlarının yapılmasına neden olan gençleri görenler kahkahalara boğulurken, iki genç kız bir süre sonra gözden kayboldu.

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