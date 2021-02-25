Acı manzarayı gören eğitimciler gözyaşlarına hakim olamadı

Kayseri'de Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan meslektaşları kaza yerinde gözyaşı döktü.

Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı. 34 BZA 757 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı araç ise savrularak kaldırıma çıktı.

Meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı müdahale ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı haber alan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve şube müdürleri acı manzarayı görünce göz yaşlarına hakim olamadı.

Yapılan inceleme sonrasında Kadir Yağlıoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.