Acil Bypass önerilen hasta 45 dakikada sağlığına kavuştu

İzmit'te yaşayan 47 yaşındaki Hasan Turan, göğüs ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede kalp damarlarından ikisinin tıkalı olduğunu öğrendi. Acil bypass olması gerektiği söylenen hasta, Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol tarafından uygulanan girişimsel işlemle sağlığına kavuştu.

İzmit'te esnaflık yapan 47 yaşındaki Hasan Turan, yüksek kolesterol ve göğüs ağrısı nedeniyle gittiği bir sağlık kuruluşunda anjiyo oldu. Anjiyo sonucunda iki damarının tıkalı olduğu anlaşılan Turan'a acil bypass olması gerektiği söylendi. Ancak Turan, ameliyat dışı tedavi yollarını araştırdı ve Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'a ulaştı. Anjiyo sonucu değerlendirilen Prof. Dr. Eryol tarafından uygulanan anjiyoplasti yöntemi ile Turan'ın tıkalı olan iki kalp damarı açıldı ve 45 dakika süren işlem sonrası hasta sağlığına kavuştu. Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunmayan Hasan Turan, “Acil bypass kararı çıkınca farklı tedavi yollarını araştırdım. Namık Hoca'ya ulaştığımda, damar tıkanıklığımın girişimsel yöntemle açılabilmesi için uygun hasta olduğumu söyledi. Vakit kaybetmeden Kayseri'ye geldim ve girişimsel işlem sonucunda tıkalı damarlarım açıldı. Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tam tıkalı damarlar anjiyoplasti ile açılabilir

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi; “Kalp damarları tıkalı olan hastamıza müdahale edilmeseydi, kalp krizi geçirme olasılığı çok yüksekti. Hastamız Hasan Turan'ın bir damarı yüzde 75, diğeri de yüzde 99 oranında tıkalıydı. Tıkalı damarlar oldukça riskli bir bölgedeydi. Yüksek risk düzeyine rağmen gerekli önlemleri alarak damarlara müdahale ettik. Başarıyla tamamladığımız işlem sonrası hastamız sağlığına kavuştu.”