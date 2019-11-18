Açıldığı günden bu yana 161 bin hastaya hizmet verdi

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliği sonrasında, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a hastane ile ilgili olarak bilgiler verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'ın ziyareti sonrasında "Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 Haziran 2018 yılından bu güne kadar Kayseri Devlet Hastanemize bağlı olarak çalışıyor" diyen Başhekim İsmail Altıntop, "Önce çocuk kliniklerini, devamında çocuk acil kliğini ve kadın doğum polikliniklerini ve haftanın 4 günün hizmet veren kadın doğum acil kliniğimizi açmış bulunmaktayız. Açıldığı günden bu yana 161 bin hastaya hizmet vermiştir. Bu hastaların toplamda 120 binini çocuk hastalar oluşturuyor" ifadesinde bulundu.

Başhekim Altıntop, hastane ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"İlerleyen zamanlarda hem kadın doğumlarında hem çocuk hastalarda çok daha ileri tedavi ve hizmetler verilecektir. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla buradaki alt yapılar tamamlanmıştır. Öncelikle yıl sonuna kadar çocuk hastalıkları ile ilgili olarak hekim açığını kapatmış bulunmaktayız. İyi bir personel ataması oldu bunun için Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın Doğum Uzmanlarımızın atanması ile birlikte bu bölgede hizmetlerimiz tam kapasiteye ulaşacaktır."