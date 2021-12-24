Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda Muharrem Aclan Kavasoğlu dönemi başladı. Baş Antrenör Ayhan Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımı Muharrem Aclan Kavasoğlu'na emanet etti. Baş antrenör Muharrem Aclan Kavasoğlu, yeni takımı ile ilk maçına yarın Kayseri'de çıkacak. Aclan Kavasoğlu, lig lideri Fenerbahçe ile oynanacak maçta kenarda yerini alacak.

25 Aralık Cumartesi günü Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.