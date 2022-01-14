Adana Demir ile Kayserispor 8. randevuda

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper lig tarihinde 8'inci kez karşılaşacak.

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2'şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0

1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0

1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0

1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0

2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1

5 Ocak Fatih

Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.