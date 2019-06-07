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Adana Demirspor Umut Bulut'a talip

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Umut Bulut’a Spor Toto 1.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.


3 sezon boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu Umut Bulut'un talipleri artıyor. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belli olmayan Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor talip oldu. Play-off'ta Hatayspor'a elenerek Süper Lig şansını kaybeden Adana Demirspor yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. Umut Bulut, önümüzdeki hafta içi Kayserispor ile yapacağı görüşme sonrası kararını verecek.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da bu sezon beklentilerin altında kalan 36 yaşındaki golcü oyuncu 28 maçta 2 gole imza atarken 1 de asist yaptı.

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