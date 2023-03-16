İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana DS - Kayserispor maçı yarıda kaldı

U19 Elit A Ligi 1.

Grup'ta bulunan Adana Demirspor ile Kayserispor arasındaki müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının sahaya girmesi üzerine yarıda kaldı.


Grup'ta mücadele eden Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ligin 22. hafta müsabakası Adana Demirspor tesislerinde oynandı. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı, emniyet güçlerinin müsabakanın başlangıcında yer almadığı maçın 22. dakikasında Berat Eskin'in golü ile öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda ev sahibi ekibin taraftarlarının tacizlerine maruz kaldı.


Hakem Çağatay Yıldız, ev sahibi takım taraftarlarının sahaya girmesi ve Kayserisporlu futbolcuların üzerine hareketlenmesi üzerine maçı tatil etti. Maçın son bölümüne Kayserispor'un 1-0 önde girdiği maç ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.