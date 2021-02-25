İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana THOM yüzme sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Hafta sonu Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan Milli Takım Seçmeleri ve TOHM Baraj Yarışlarına katılacak olan Adana TOHM Yüzme sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Hafta sonu Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan Milli Takım Seçmeleri ve TOHM Baraj Yarışlarına katılacak olan Adana TOHM Yüzme sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.


İl Müdürü Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti ve yarışlara katılacak sporculara başarı temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.