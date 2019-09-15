İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adebayor ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor ikinci maçında ilk golünü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor ikinci maçında ilk golünü attı.


2-2 biten Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında takımının ilk golünü atan Emmanuel Adebayor, kendisinin de bu sezon ki ilk golünü attı.


Sahaya takım kaptanı olarak çıkan tecrübeli golcü oyuncu Emmanuel Adebayor, ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisi kazandı.


Sarı-Kırmızılı forma ile ikinci resmi karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor penaltıdan attığı golle skora denge getirmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.