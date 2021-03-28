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Adeta kurşun yağdırdılar

Kayseri’de araçla gelen eli silahlı 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de araçla gelen eli silahlı 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde 15 adet boş kovan ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Mert Sokağa araçla gelen 4 kişi, 13 numaralı bahçeli eve gelerek rastgele ateş etti. Mahallelinin ve evdekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan zanlılar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.


Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bahçede bulunan aracın da kurşunların hedefi olduğu silahlı saldırıda, olay yerinde 15 adet boş kovan tespit edildi.


Vatandaşlar olay yerine gelen 4 kişinin rast gele ateş ettiğini, bir zanlının biten şarjörünü değiştirdiğini anlattı.


Polis ekipleri plakası belirlenen araçla kaçan 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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