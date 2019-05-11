Adıyaman şehidi için iftar yemeği

Terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından 2015 yılında Adıyaman'da şehit edilen Develili Müsellim Ünal için iftar yemeği verildi.

İftar yemeğine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bölücü, hain ve alçak kanlı terör öğütü tarafından 20.07.2015 tarihinde Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal kardeşimin manevi anısına babası Yusuf Ünal abimizin Kulpa Mahallemiz'de verdiği iftara katıldık. Kulpa Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle birlikte iftarımız açıp şehidimize ve şehitlerimize dua ettik. Rabbim mübarek ayda tutuğumuz orucu ve yaptığımız dualarımızı kabul eylesin insallah" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Bugün iftarımızı Kulpak mahallemizde açtık. İftarda bizi buluşturan Şehit babamız Yusuf amcamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.