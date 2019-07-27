İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit oldu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit oldu.


İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay'ım kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açılması sonucu ağır yaralanan Uluçay, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kayserili Şehit Uluçay'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, işlemlerin ardından memleketinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.