Adliye'de dava sonrası ortalık karıştı

Kayseri Adliyesi'nde görülen bir dava sonrası iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerinden şikayetçi olan 8 şahıs karakola götürüldü. Şahıslardan biri, polis noktasında kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı.

Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.Y. ile mağdur O.A. hazır bulundu.

16 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir berberde tartıştıkları O.A.'yı makas ile 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama' suçundan tutuksuz yargılanan E.Y. mahkemece 4 bin 500 TL adli para cezası aldı.

Kendisini yere atarak camı yumrukladı

Karar sonrası saat:10.45 sıralarında iki grup arasında Kayseri Adliyesi 3. Kat B Blok koridorunda kavga çıktı. Adliye polisi tarafından kavga büyümeden önlenirken, kavgaya karışan şahıslar polis noktasına getirildi.

Polis noktasında sinirlerine hakim olamayan şahıslardan E.Y. kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı. E.Y. polis ekiplerince sakinleştirilirken, polis noktasında haklarında tutanak hazırlanan E.Y., O.G., E.Y., S.G., A.K., Z.A., O.A. ve M.A. isimli 8 şahıs işlemleri yapılmak üzere Reşat Vural Karakolu'na götürüldü.