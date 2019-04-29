İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adliye'de dava sonrası ortalık karıştı

Kayseri Adliyesi’nde görülen bir dava sonrası iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerinden şikayetçi olan 8 şahıs karakola götürüldü.

Kayseri Adliyesi'nde görülen bir dava sonrası iki grup arasında çıkan kavgada birbirlerinden şikayetçi olan 8 şahıs karakola götürüldü. Şahıslardan biri, polis noktasında kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı.


Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.Y. ile mağdur O.A. hazır bulundu.


16 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir berberde tartıştıkları O.A.'yı makas ile 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama' suçundan tutuksuz yargılanan E.Y. mahkemece 4 bin 500 TL adli para cezası aldı.


Kendisini yere atarak camı yumrukladı


Karar sonrası saat:10.45 sıralarında iki grup arasında Kayseri Adliyesi 3. Kat B Blok koridorunda kavga çıktı. Adliye polisi tarafından kavga büyümeden önlenirken, kavgaya karışan şahıslar polis noktasına getirildi.


Polis noktasında sinirlerine hakim olamayan şahıslardan E.Y. kendisini yere atarak, koltukları ve camı yumrukladı. E.Y. polis ekiplerince sakinleştirilirken, polis noktasında haklarında tutanak hazırlanan E.Y., O.G., E.Y., S.G., A.K., Z.A., O.A. ve M.A. isimli 8 şahıs işlemleri yapılmak üzere Reşat Vural Karakolu'na götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.