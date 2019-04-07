Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon tırı öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

2 gün boyunca cumhuriyet meydanında vatandaşın hizmetinde olan tır, Talas İlçesine getirildi. Talas Belediyesi bahçesinde kurulan deprem simülasyon tırında AFAD ekipleri, vatandaşlar ve öğrencilere deprem anını yaşatarak deprem anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Türkiye'de daha önce yaşanmış depremlerin şiddetini tırda yaşatarak uygulamalı anlatan AFAD ekipleri, özellikle paniklememek, yüksekten atlamamak ve korunma yollarını ziyaretçilerine anlatıyor. Deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, vatandaşın olası afetlere hazırlıklı olması için hep birlikte çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek; "Deprem simülasyon tırı 2 gündür Cumhuriyet Meydanı'nda çok faydalı oldu. Bugün de Talas ilçemizde gençlerimizin, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe geçireceğiz. İnşallah faydalı olur. Yarın da Develi ilçemizde yine öğrencilerimiz deprem tırından istifade edecekler. Faydalı olacağına inanıyorum. Allah; afetler, felaketler vermesin. Verince de hazırlıklı olmamız lazım, hepimiz onun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem simülasyon tırı, Develi ilçesinde de halkla buluştuktan sonra kentten ayrılacak.