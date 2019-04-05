AFAD Develi'de Deprem Bilgilendirmesi Yaptı

AFAD ve Acil Durum Şube Müdürü Hasan Say ""Bugün yaklaşık 5 günlük kayseri programı olan deprem simülasyon tırımız afat tarafından görevlendirildi,

Kayseri'deki çocuklarımızı depreme karşı bilinçlendirmek ve neler yapmalarını gerektiğini öğretmek için geldik. Bugün Develideyiz. Develideki öğrencilerimize simülasyon odamızda depremin belirli şiddetlerinde çöp kapanı tutumu ve deprem geçene kadar neler yapmaları gerektiğini görecekler anlatıyoruz" dedi.

Say, "Çocuklarımız uygulamalı olarak depremde nasıl hareket etmeleri gerektiğini görecekler inşallah olası afetlerde daha az can kaybı ile atlatacağız"dedi.