AFAD Kayseri yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

AFAD Kayseri'den Muğla'daki yangın bölgesine giden 5 kişilik ekip, yangına mücadelede ön saflarda çalışıyor.

AFAD Kayseri'den yangının devam ettiği Muğla'ya giden 5 kişilik ekip, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AFAD Müdahale Şube Müdür Vekili Hasan Say yönetiminde yangınla mücadele de ön saflarda yer alan ekip hem yangının söndürülmesinde hem de vatandaşların yaralarının sarılmasında var güçleriyle çalışıyor.