AFAD vatandaşları olası afetlere hazırlıyor

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında 160 gönüllü vatandaşla afete hazırlık kursu verildi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü, vatandaşları zor zamanlarında yanında olmanın yanı sıra, bir taraftan da vatandaşların bilinçlenmesi için kurslar düzenliyor. İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında 160 gönüllüye kurs düzenlendi. Kursta, AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say tarafından deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında yapılacak işlemler ve temel kurtarma prensipleri hakkında kursiyerlere bilgiler verildi. Araç ve malzemelerin de tanıtıldığı kursa katılan kursiyerlere, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ın katıldığı tören ile sertifikaları verildi.

Türkiye'nin afete hazır hale gelmesinde kursiyerlerin katkısı olacağını belirten Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, “Kayseri AFAD Müdürlüğümüzün koordine ettiği ‘Afete Hazır Türkiye' Projesi kapsamında kurslar düzenlendi ve 5 gün süren kursun ardından bugün kursumuz sona erdi. Kursumuza gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Akşamları bu kursa gelerek sertifikalarını aldılar. Türkiye'nin afete hazır hale gelmesinde kursiyerlerimizin de çok büyük katkısı olacak. İnşallah kazasız, belasız günler geçiririz ama Türkiye afet ülkesidir. Zaman zaman istemesek de afete maruz kalabiliyoruz. Ülke ve toplum olarak afetlere hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.