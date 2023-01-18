AFAD'ın ‘gönüllü yardımcıları'

Kayseri'de tam ekipmanlı ve eğitimli 47 personeli ve gönüllüleri ile akredite olan ANDA Derneği Arama Kurtarma Ekibi, afet durumlarında AFAD ile birlikte yardıma koşuyor.

AFAD'tan ve diğer kollardan aldıkları eğitimler ile akredite olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen ANDA Derneği Kayseri İl Temsilcisi Şevket Doğan, “ANDA, Göktürkçe'de kan kardeşi anlamına geliyor. ANDA Derneği de 2014 yılında Genel Başkanımız Okan Tosun ve arkadaşlarının bir araya gelerek insani yardım verebilmek için oluşturduğu ve 2016 yılında sosyal medyanın da etkisi ile dernek statüsüne girmiş Ankara merkezli bir dernektir. ANDA Derneği 33 ilde de faaliyet göstermektedir ve bunlardan bir tanesi Kayseri İl Temsilciliğidir. ANDA, 2 faaliyet alanından oluşan bir dernek. Burada da insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri yürütüyoruz. İnsani yardımda 100 gönüllümüz var. Tam ekipmanları ve eğitimleri ile birlikte de 27 akredite, geri kalanları da gönüllü olmak üzere 47 kişilik bir ekibimiz var. Biz geçtiğimiz yıl Sarıoğlan depremiyle birlikte arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerimiz sonucunda evimizin bir köşesinde oturacak insanlar olmadığımızı düşünerek, ikinci faaliyet alanımız olan arama kurtarmayı da gerçekleştirelim istedik. Daha sonra AFAD İl Müdürümüze gittik, orada da arama kurtarmayı artık Kayseri'de faaliyete geçireceğimizi söyledik. Kendisi de bizi olumlu karşıladı ve destek verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum bize gerçekten büyük destek verdiler. Bizler de 27 arkadaşımızla öncelikle kentsel arama alanında eğitimlerimizi AFAD'tan aldık. Daha sonra telsiz eğitimleri, İHA eğitimleri ve itfaiye yangın eğitimleri gibi belirli eğitimleri alarak, sonrasında AFAD'ın hafif akreditasyon sınavını başarıyla geçerek şu anda Kayseri'de akredite bir derneğiz. AFAD'la birlikte de çalışıyoruz” dedi.

Doğan, çalışmalar dışında derneklerine gelen gönüllüleri için kültürel faaliyet çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Aynı zamanda Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü de almış bulunmaktayız. Burada dernek deyince insanların aklına sürekli arama çalışmalarında bulunan insanlar, insani yardım deyince de ellerinde koli taşıyan insanlar geliyor. Fakat biz bu ikisinin dışında farklı kültürel faaliyetler de yapıyoruz arkadaşlarımızla. Ekibimizin bir çoğu üniversiteli ve genç arkadaşlardan oluştuğu için biz her 15 günde bir burada söyleşi olarak arkadaşlarımıza toplumda gelişim ya da tarihsel olarak eğitimler veriyoruz. Burada bize hocalarımızın da katkısı oluyor. Misafirlerimiz geliyor ve o konu hakkında bizleri bilgilendiriyorlar. Biz burada toplum için faydalı bir şeyler yapmak mücadelesindeyiz. Bizimle birlikte topluma faydalı olmak isteyen vatandaşlarımız olursa kapılarımız herkese açık. Biz devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde bir derneğiz. Toplumun nerede ANDA'ya ihtiyacı varsa bu zamana kadar orada olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.