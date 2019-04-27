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Afgan uyruklu yolcudan uyuşturucu yakalandı

Kayseri’de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada Afgan uyruklu şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada Afgan uyruklu şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda şehirler arası otobüs ile yolculuk yapan Afgan uyruklu S.B.'nin (29) bagajında yapılan aramada uyuşturucu maddelerden 65 gram reçine esrar, 30 gram toz esrar ele geçirildi. S.B.; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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