Afganistan Tarım Bakanı Anwar-Ul Haq Ahady Kayseri Şeker'de

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, Ankara temaslarının ardından Kayseri'ye gelerek Başkan Akay ve Kayseri protokolü ile Kayseri Şeker'de bir araya geldi. 4 yıl önce yine Kayseri Şeker'i ve Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret eden Ahady'in, 2. ziyaretindeki ilk durağı, Kayseri Şeker Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi oldu.

Önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabul ettiği Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, ertesi gün Kayseri'deki çeşitli temaslarının ardından, Kayseri Şeker'de, Başkan Akay ve Şirket yöneticileri ile bir araya geldi. İlk olarak Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Anwar-ul Haq Ahady ve beraberindeki heyet, burada Başkan Akay ve yetkililerden Kayseri Şeker'in hayvancılık üzerine yaptığı yatırımlar ve üretim tesisleri hakkında bilgiler aldı. Çiftlikte barınan hayvanları ve yaşam şartlarını yerinde inceleyen Ahady, Kayseri Şeker'in son yıllarda Türk Tarımına yapmış olduğu katkılardan dolayı, başta Başkan Akay'ı ve Yönetimini tebrik etti. Temasları kapsamında Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin ardından Kayseri Şeker'e gelen Ahady ve beraberindeki; Afganistan Hayvancılık ve Sulama Bakan Danışmanı Bashir Ahmad Haidari, Tohum Sertifikasyonu Direktörü Mahboobullah Nang, IFAD Projeleri Ulusal Program Direktörü Mustafa Hamet Zia, Cumhurbaşkanlığı Uyum Hukuku Birimi, Sözleşmeler ve Altyapı Daire Başkanı Wali Akbar Sarwari ve Uluslararası Anlaşmalar Temsilcisi Ahsanullah Salehzai, Başkan Akay ve Kayseri protokolü ile bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Karma Parlamento Başkanı İsmail Emrah Karayel, Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Gümüşçü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel katıldığı ziyaret kapsamında Bakan Ahady, Kayseri Şeker'in İngilizce hazırlanmış tanıtım videosunu izleyip, Afganistan Tarım Politikası ve ülkesindeki tarımsal faaliyetler hakkında da bilgiler aktardı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Anwar-ul Haq Ahady'in 4 yıl önce aynı tarihlerde Kayseri Şeker'i ziyaret ettiğini ve bu 2. ziyaretin kendilerini hayli memnun ettiğini belirterek, “Sayın Bakanımız 4 yıl 4 gün önce, yani 7 Mart 2017 tarihinde fabrikamızı ziyaret etmişlerdi, o zaman henüz Bakan değillerdi. O tarihlerde şeker sektörü hakkında ileride bir takım projelerinden bahsetmişler ve onlara destek olup olmayacağımız konusunda fikrimizi sormuşlardı. Biz de Kayseri Şeker olarak her şeyden önce, Afganistan'ı kardeş bir ülke olarak gördüğümüz, bu çerçevede elimizden geldiği kadar, bildiğimiz ve tecrübe edindiğimiz nokta da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmiştik. Sayın Bakanımıza ve beraberindeki heyete bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, bu organizasyonu gerçekleştiren ve Sayın Bakanımıza refakat eden AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Emrah Karayel' e de ayrıca teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Bakan Anwar-ul Haq Ahady ise Türkiye ye ve Kayseri Şeker'e bu ikinci ziyareti olduğunu belirterek, “Geçen süre zarfında görüyorum ki Kayseri Şeker artık, dünyaya açılmış bir Pazar statüsünde, dünya ile rekabete hazır durumda, bundan dolayı başarılarınızın devamı dilerim” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Akay Anwar-ul Haq Ahady'e 4 yıl önceki ziyaretine ilişkin bir tablo ve meşhur Bünyan Halısı hediye ederken, Bakan Ahady ise Akay'a binlerce yıldır başarıları muhafaza ettiği düşünülen değerli bir mavi taş hediye etti. Bakan Ahady ve beraberindeki heyet bir süre daha karşılıklı görüş alışverişinin ardından ülkelerine döndüler.