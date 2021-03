Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaret Etti

İsmail Emrah Karayel ile birlikte Erciyes Üniversitesi'ni ziyaret ederek ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldılar.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr.İsmail Emrah Karayel ERÜ ziyaretleri kapsamında ilk olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Erciyes Üniversitesi ile Afganistan Hükümeti arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Anwar-ul Haq Ahady'a Erciyes Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.

Afganistan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Rektör Çalış, “113 farklı ülkeden yaklaşık 3 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 135'i de Afganistanlı. Özellikle sizleri üniversitemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Afganistan ve Türkiye kardeş ülkeler. Türkiye'nin bir acısı olduğunda Afganistan yanında, Afganistan'ın bir acısı olduğunda ise Türkiye her zaman Afganistan'ın yanında olmuştur. Erciyes Üniversitesi olarak özellikle araştırma başta olmak üzere öğrenci değişimi gibi birçok alanda Afganistan ile işbirliği yapmak isteriz. Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak, her zaman Afganistanlı öğrenci ve akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu da belirtmek isterim. ” dedi.

Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti.

Bakan Anwar-ul Haq Ahady, “Erciyes Üniversitesi'nde olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de ve Erciyes Üniversitesi'nde öğrenciler eğitim alarak çok kaliteli yetişiyorlar. Kayseri sadece ticaret alanında değil her alan iyi bir şehir. Bu ziyaretlerim Kayseri'ye devam edecek. Bundan sonra da Kayseri ile işbirliğimiz devam edecek. Her konuda işbirliğine hazırız. Erciyes Üniversitesi'nde çok iyi öğrenciler yetişiyor. İnşallah Erciyes Üniversitesi ile işbirliğimiz olacak” diye konuştu.

Rektörlük ziyaretinin ardından Bakan Anwar-ul Haq Ahady ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İKUM) geçerek, ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının gönüllüler uygulandığını kliniği ziyaret ettiler.

Bakan Anwar-ul Haq Ahady İKUM ziyaretinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve İKUM Müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer'den Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşı çalışmaları ve gönüllü uygulamalarında gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.