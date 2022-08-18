İhlas Haber Ajansı

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Afrika'dan Kayserispor'a dua

Kayserili bir hayırseverin bakımını üstlendiği Afrikalı minikler, Kayserispor için binlerce kilometre uzaklıktan dua gönderdi.


6 yıldır gönüllü olarak kimsesiz çocukların bakımını üstlenen Kayserili Ayşe Ardıç'ın yurdunda kalan Afrikalı minikler, Kayserispor ve başkanı Berna Gözbaşı için başarılar dileyerek dua ettiler. Afrika'nın Çat ülkesinde bulunan, Ayşe Ardıç tarafından tüm masrafları üstlenilen ve yurtta kalan kimsesiz çocuklar, hep birlikte Kayserispor ve Berna Gözbaşı'nın başarılı olması için dua ettiler.

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